"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

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"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

"Милан" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. 30-летний центрбек успешно прошёл медобследование и заключил с "россонери" контракт до лета 2022 года.

Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 года, сыграл 319 матчей и забил 20 голов. Ранее защищал цвета "Бари", "Пизы", "Тревизо" и "Интера". За сборную Италии сыграл 70 матчей и забил 5 голов. 

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