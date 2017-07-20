"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

"Милан" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. 30-летний центрбек успешно прошёл медобследование и заключил с "россонери" контракт до лета 2022 года.

Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 года, сыграл 319 матчей и забил 20 голов. Ранее защищал цвета "Бари", "Пизы", "Тревизо" и "Интера". За сборную Италии сыграл 70 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: "Милан" ждет новостей по Белотти. | http://soccernews.ru