"Милан" объявил о трансфере бразильского вингера

Вингер "Фламенго" Лукас Пакета перебрался в "Милан".

Как сообщает официальный сайт клуба, 21-летний бразилец поставил подпись под четырехлетним соглашением.

Ранее сообщалось, что трансфер Пакеты обойдется "Милану" в 35 миллионов евро.

Пакета выступал за "Фламенго" с 2016 года. За это время он провел 92 матча, в которых отметился 18 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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