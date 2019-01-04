"Милан" объявил о трансфере бразильского вингера
Вингер "Фламенго" Лукас Пакета перебрался в "Милан".
Как сообщает официальный сайт клуба, 21-летний бразилец поставил подпись под четырехлетним соглашением.
Ранее сообщалось, что трансфер Пакеты обойдется "Милану" в 35 миллионов евро.
Пакета выступал за "Фламенго" с 2016 года. За это время он провел 92 матча, в которых отметился 18 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
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|44
|3
|Интер Милан
|19
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|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8