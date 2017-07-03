"Милан" объявил о трансфере Чалханоглу

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"Милан" объявил о трансфере Чалханоглу

Хавбек "Байера" Хакан Чалханоглу перешел в "Милан", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с "россонери" четырехлетнее соглашение. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Чалханоглу сыграл 22 матча, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

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