"Милан" объявил о трансфере Конти

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"Милан" объявил о трансфере Конти

Защитник "Аталанты" Андреа Конти перешел в "Милан", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с "россонери" до лета 2022 года.

Напомним, что ранее миланцы подписали Андре Силву, Хакана Чалханоглу, Матео Мусаккио, Рикардо Родригеса, Франка Кессье и Фабио Борини.

23-летний футболист Конти выступал за "Аталанту" с 2013 года, провел за клуб 50 матчей и забил 10 голов. Сдавался в аренду "Перудже" и "Виртусу Ланчано". Сыграл 17 поединков за молодежную сборную Италии и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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