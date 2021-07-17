"Милан" объявил о трансфере Жиру

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"Милан" объявил о трансфере Жиру

Фото сайт "Милана"

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру стал игроком "Милана", сообщает официальный сайт клуба.

Условия трансфера и детали личного контракта 34-летнего француза пока неизвестны.

Новичок "россонери" взял себе девятый игровой номер.

Жиру выступал за "Челси" с января 2018 года, сыграл 119 матчей, забил 39 голов и сделал 14 ассистов. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

Не пропустите: Жиру попрощался с "Челси". | http://soccernews.ru
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