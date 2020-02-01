"Милан" объявил о возвращении трансферной цели ЦСКА и "Спартака"

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"Милан" объявил о возвращении трансферной цели ЦСКА и "Спартака"

Левый защитник Диего Лаксальт вернулся из "Торино" в "Милан", сообщает официальный сайт клуба.

"Россонери" решили прервать аренду 26-летнего футболиста из-за сорвавшегося трансфера фулбека "Уигана" Энтони Робинсона.

Напомним, что интерес к уругвайцу проявляли московские "Спартак" и ЦСКА. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

С лета Лаксальт выступал за "Торино" на правах аренды, сыграл 18 матчей и сделал 1 ассист. 

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