"Милан" объявил об аренде Браима Диаса у "Реала"
Фото: инстаграм Диаса/Автор неизвестен
Как сообщает официальный сайт "Милана", испанский полузащитник "Реала" Браим Диас следующие два сезона проведет в итальянском клубе на правах аренды.
По сообщаению журналиста Фабрицио Романо, у "Милана" есть право выкупа испанца за 22 миллиона евро, а у "Реала" есть право обратного выкупа за 27 миллионов.
Футболист сборной Испании до 21 года взял 10 номер в итальянском клубе.
В прошедшем сезоне Браим сыграл 39 матчей за "россонери" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14