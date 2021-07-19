"Милан" объявил об аренде Браима Диаса у "Реала"

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"Милан" объявил об аренде Браима Диаса у "Реала"Фото: инстаграм Диаса/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Милана", испанский полузащитник "Реала" Браим Диас следующие два сезона проведет в итальянском клубе на правах аренды.

По сообщаению журналиста Фабрицио Романо, у "Милана" есть право выкупа испанца за 22 миллиона евро, а у "Реала" есть право обратного выкупа за 27 миллионов.

Футболист сборной Испании до 21 года взял 10 номер в итальянском клубе.

В прошедшем сезоне Браим сыграл 39 матчей за "россонери" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

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