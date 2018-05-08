"Милан" объявил заявку на финал Кубка Италии

Тренерский штаб "Милана" во главе с Дженнаро Гаттузо определился с заявкой на финал Кубка Италии.

В заявку попали: Джанлуиджи Доннарумма, Антонио Доннарумма, Сторари, Абате, Антонелли, Бонуччи, Калабрия, Гомес, Мусаккьо, Родригес, Романьоли, Сапата, Билья, Бонавентура, Чалханоглу, Кессье, Локателли, Маури, Монтоливо, Торрази, Борини, Кутроне, Калинич, Андре Силва, Сусо.

Матч между "Ювентусом" и "Миланом" пройдет 9 мая.

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