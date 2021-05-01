"Милан" обыграл "Беневенто" и вышел на второе место Серии А

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"Милан" обыграл "Беневенто" и вышел на второе место Серии АФото: Twitter @theohernandez

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Милан" победил "Беневенто".

Благодаря победе "россонери" вышли на второе место. Отставание от лидирующего "Интера" составляет 13 очков.

"Милан" - "Беневенто" 2:0

Голы: Чалханоглу, 6 - 1:0, Тео, 60 - 2:0

"Милан": Доннарумма, Диогу Далот, Томори, Романьоли, Тео (Калабрия, 76), Салемакерс (Кастильехо, 75), Кессиэ, Чалханоглу (Браим Диас, 86), Беннасер (Тонали, 46), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 76).

"Беневенто": Монтипо, Барба, Кальдирола, Глик, Депаоли, Дабо (Тельо, 86), Виола, Импрота (Капрари, 76), Ионицэ, Яго Фальке (Инсинье, 54), Лападула (Гайч, 76).

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