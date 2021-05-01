"Милан" обыграл "Беневенто" и вышел на второе место Серии А
Фото: Twitter @theohernandez
В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Милан" победил "Беневенто".
Благодаря победе "россонери" вышли на второе место. Отставание от лидирующего "Интера" составляет 13 очков.
"Милан" - "Беневенто" 2:0
Голы: Чалханоглу, 6 - 1:0, Тео, 60 - 2:0
"Милан": Доннарумма, Диогу Далот, Томори, Романьоли, Тео (Калабрия, 76), Салемакерс (Кастильехо, 75), Кессиэ, Чалханоглу (Браим Диас, 86), Беннасер (Тонали, 46), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 76).
"Беневенто": Монтипо, Барба, Кальдирола, Глик, Депаоли, Дабо (Тельо, 86), Виола, Импрота (Капрари, 76), Ионицэ, Яго Фальке (Инсинье, 54), Лападула (Гайч, 76).
Читайте также: "Интер" минимально победил "Кротоне". Завтра "нерадзурри" могут стать чемпионами. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 мая
-
Ари и Берг попрощались с фанатами "Краснодара" после матча с "Сочи"
-
Клопп высказался о возможном попадании "Ливерпуля" в Лигу Европы
-
"Эвертон" уступил "Астон Вилле" в матче АПЛ
-
"Лилль" победил "Ниццу" и вернулся на первое место Лиги 1
-
1
"Реал" на классе разобрался с "Осасуной"
-
"Милан" обыграл "Беневенто" и вышел на второе место Серии А
-
Появилось фото новой формы "Ливерпуля" на следующий сезон
-
"Боруссия" Дортмунд уверенно вышла в финал Кубка Германии
-
"Спартак" обязан выкупить Мозеса, если финиширует в топ-3 РПЛ
-
"Рома" согласовала условия контракта с Сарри
-
Лидер турецкой Суперлиги "Бешикташ" отгрузил сопернику 7 мячей
-
"Ростов" анонсировал важное событие для клуба
-
"Барселона" хочет отдать Пьянича в аренду
-
"Ювентус" утратил шансы на чемпионство
-
Киевское "Динамо" разгромило "Ворсклу"
-
Дубль Хаверца принес "Челси" победу над "Фулхэмом"
-
"Реал Сосьедад" уступил "Уэске" в матче Ла Лиги
-
"Краснодар" проиграл "Сочи"
-
"Интер" минимально победил "Кротоне". Завтра "нерадзурри" могут стать чемпионами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17