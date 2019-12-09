"Милан" обыграл "Болонью". Эрнандес забил в свои и чужие ворота
В матче 15-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Болонью" со счетом 3:1. Победу миланцам принесли голы Кшиштофа Пентека, Тео Эрнандеса и Джакомо Бонавентуры. За "Болонью" отличились Эрнандес, который забил гол в свои ворота, а также Никола Сансоне.
Благодаря победе "Милан" вышел на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" осталась на 12-й позиции.
"Болонья" – "Милан" - 2:3 (1:2)
Голы: Пентек (15, с пенальти) - 0:1, Эрнандес, 32 - 0:2, Эрнандес, 40 (автогол) - 1:2, Бонавентура, 46 - 1:3, Сансоне, 84 (с пенальти) - 2:3
"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Романьоли, Конти, Тео, Беннасер (Биглия, 70), Кессиэ, Чалханоглу, Бонавентура (Лукас Пакета, 79), Сусо, Пентек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9