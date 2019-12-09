"Милан" обыграл "Болонью". Эрнандес забил в свои и чужие ворота

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"Милан" обыграл "Болонью". Эрнандес забил в свои и чужие ворота

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Болонью" со счетом 3:1. Победу миланцам принесли голы Кшиштофа Пентека, Тео Эрнандеса и Джакомо Бонавентуры. За "Болонью" отличились Эрнандес, который забил гол в свои ворота, а также Никола Сансоне.

Благодаря победе "Милан" вышел на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" осталась на 12-й позиции.

"Болонья" – "Милан" - 2:3 (1:2)
Голы: Пентек (15, с пенальти) - 0:1, Эрнандес, 32 - 0:2, Эрнандес, 40 (автогол) - 1:2, Бонавентура, 46 - 1:3, Сансоне, 84 (с пенальти) - 2:3

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Романьоли, Конти, Тео, Беннасер (Биглия, 70), Кессиэ, Чалханоглу, Бонавентура (Лукас Пакета, 79), Сусо, Пентек.

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