"Милан" обыграл "Болонью" и вернулся в еврокубковую зону
В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Милан" одержал победу над "Болоньей".
Благодаря победе "россонери" смогли подняться на пятое место, которое гарантирует прямое попадание в групповой этап Лиги Европы.
"Милан" - "Болонья" 2:1
Голы: Сусо, 37 - 1:0, Борини, 67 - 2:0, Дестро, 72 - 2:1
"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Абате, Сапата, Родригес, Кессиэ, Биглия (Маури, 26), Чалханоглу (Борини, 61), Лукас Пакета, Сусо (Кастильехо, 79), Пионтек.
"Болонья": Скорупски, Войнович, Дейкс, Калабрези, Ларангейра, Сванберг (Дестро, 63), Поли (Сантандер, 86), Пульгар, Орсолини (Эдера, 80), Паласио, Сансоне.
Предупреждения: Поли (44), Сансоне (57), Калабрези (65), Лукас Пакета (74), Пульгар (75).
Удаление: Лукас Пакета (74), Сансоне (90).
Читайте также: Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих правых вингеров в категории U-23. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, когда Кокорину и Мамаеву будет объявлен приговор
-
Санчо признан самым дорогим футболистом U-20 в топ-5 чемпионатах
-
Президент "Наполи" предложил альтернативу Лиге Чемпионов и Лиге Европы
-
Появились подробности травмы Салаха
-
Игроки "Манчестер Сити" получат около 18 миллионов евро бонусов в случае требла
Лента новостей
-
Азар советует "Реалу" подписать своего соотечественника
-
"Милан" обыграл "Болонью" и вернулся в еврокубковую зону
-
"Барселона" предложит "Арсеналу" обмен футболистами
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по форварду "Милана"
-
1
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура
-
Стало известно, когда Кокорину и Мамаеву будет объявлен приговор
-
Санчо признан самым дорогим футболистом U-20 в топ-5 чемпионатах
-
"Реал Сосьедад" зовет к себе Хаби Алонсо
-
"Атлетико" готов побороться за игрока "Реала"
-
Сарри определился с будущим Игуаина
-
Конте склоняется к работе в Италии
-
Еще один игрок "Ливерпуля" пропустил тренировку в преддверии матча с "Барселоной"
-
Суарес: "Любое действие "Ливерпуля" может быть опасным"
-
"Ростов" и "Оренбург" поборются за игрока "Сочи"
-
"Милан" - "Болонья": видеотрансляция матча Серии А
-
Президент "Наполи" предложил альтернативу Лиге Чемпионов и Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" хотят приобрести Дибалу
-
Появились подробности травмы Салаха
-
Игроки "Манчестер Сити" получат около 18 миллионов евро бонусов в случае требла
-
Адвокат Кокорина: "Александр - человек неравнодушный. Он скорее отдаст, чем возьмёт"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Рома
|35
|59
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|34
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15