"Милан" обыграл "Болонью" и вернулся в еврокубковую зону

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"Милан" обыграл "Болонью" и вернулся в еврокубковую зону

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Милан" одержал победу над "Болоньей".

Благодаря победе "россонери" смогли подняться на пятое место, которое гарантирует прямое попадание в групповой этап Лиги Европы.

"Милан" - "Болонья" 2:1

Голы: Сусо, 37 - 1:0, Борини, 67 - 2:0, Дестро, 72 - 2:1

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Абате, Сапата, Родригес, Кессиэ, Биглия (Маури, 26), Чалханоглу (Борини, 61), Лукас Пакета, Сусо (Кастильехо, 79), Пионтек.

"Болонья": Скорупски, Войнович, Дейкс, Калабрези, Ларангейра, Сванберг (Дестро, 63), Поли (Сантандер, 86), Пульгар, Орсолини (Эдера, 80), Паласио, Сансоне.

Предупреждения: Поли (44), Сансоне (57), Калабрези (65), Лукас Пакета (74), Пульгар (75).

Удаление: Лукас Пакета (74), Сансоне (90).     

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