"Милан" обыграл "Дженоа" и поднялся в зону Лиги чемпионов

Теги миландженоа

"Милан" обыграл "Дженоа" и поднялся в зону Лиги чемпионов

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Милан" победил "Дженоа".

Счёт открыл Фабио Борини, забив на 72 минуте с помощью Андреа Конти. Преимущество удвоил Сусо с паса Патрика Кутроне.

"Дженоа" -"Милан" - 0:2.

Голы: Борини, 72 - 0:1, Сусо, 83 - 0:2.

"Дженоа" - Раду, Кришито, Ромеро, Бираски (Педру Перейра, 76), Зуканович, Велозу (Дальмонте, 84), Бесса, Лазович, Ролон, Пандев (Фавилли, 58), Куаме.

 "Милан" - Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Абате, Сапата (Конти, 14), Чалханоглу (Маури, 79), Лукас Пакета, Сусо (Кастильехо, 88), Бакайоко, Борини, Кутроне.

Благодаря этой победе "Милан" с 34 очками поднялся на четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. 

Не пропустите:  Суд Мадрида отказал Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" - "Кьево": видеотрансляция матча Серии А

"Ювентус" - "Кьево": видеотрансляция матча Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Рома Рома 20 33
5 Лацио Лацио 20 32
6 Милан Милан 19 31
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов