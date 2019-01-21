"Милан" обыграл "Дженоа" и поднялся в зону Лиги чемпионов

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Милан" победил "Дженоа".

Счёт открыл Фабио Борини, забив на 72 минуте с помощью Андреа Конти. Преимущество удвоил Сусо с паса Патрика Кутроне.

"Дженоа" -"Милан" - 0:2.

Голы: Борини, 72 - 0:1, Сусо, 83 - 0:2.

"Дженоа" - Раду, Кришито, Ромеро, Бираски (Педру Перейра, 76), Зуканович, Велозу (Дальмонте, 84), Бесса, Лазович, Ролон, Пандев (Фавилли, 58), Куаме.

"Милан" - Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Абате, Сапата (Конти, 14), Чалханоглу (Маури, 79), Лукас Пакета, Сусо (Кастильехо, 88), Бакайоко, Борини, Кутроне.

Благодаря этой победе "Милан" с 34 очками поднялся на четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.

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