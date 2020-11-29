"Милан" обыграл "Фиорентину" и упрочил лидерство в Серии А

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"Милан" обыграл "Фиорентину" и упрочил лидерство в Серии А

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Фиорентину" со счетом 2:0. Победу миланскому клубу принесли голы Алессио Романьоли и Франка Кессье.

"Милан" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, набрав 23 очка. Отрыв миланцев от ближайшего преследователя составляет пять очков. "Фиорентина" осталась на 16-й позиции с 8 очками.

"Милан" – "Фиорентина" - 2:0 (2:0)
Голы: Романьоли, 17 - 1:0, Кессиэ, 27 (с пенальти) - 2:0

"Милан": Доннарумма, Тео, Калабрия, Романьоли, Кьер, Тонали (Хеуге, 82), Чалханоглу, Ребич, Кессиэ, Браим Диас (Крунич, 75), Салемакерс (Диогу Далот, 90).

"Фиорентина": Дронговски, Пеццелья, Касерес (Лирола, 60), Бираги, Миленкович, Кастровилли (Валеро, 77), Рибери (Кутроне, 68), Амрабат, Пульгар, Кальехон (Бонавентура, 46), Влахович (Куаме, 77).

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