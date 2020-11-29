"Милан" обыграл "Фиорентину" и упрочил лидерство в Серии А
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Фиорентину" со счетом 2:0. Победу миланскому клубу принесли голы Алессио Романьоли и Франка Кессье.
"Милан" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, набрав 23 очка. Отрыв миланцев от ближайшего преследователя составляет пять очков. "Фиорентина" осталась на 16-й позиции с 8 очками.
"Милан" – "Фиорентина" - 2:0 (2:0)
Голы: Романьоли, 17 - 1:0, Кессиэ, 27 (с пенальти) - 2:0
"Милан": Доннарумма, Тео, Калабрия, Романьоли, Кьер, Тонали (Хеуге, 82), Чалханоглу, Ребич, Кессиэ, Браим Диас (Крунич, 75), Салемакерс (Диогу Далот, 90).
"Фиорентина": Дронговски, Пеццелья, Касерес (Лирола, 60), Бираги, Миленкович, Кастровилли (Валеро, 77), Рибери (Кутроне, 68), Амрабат, Пульгар, Кальехон (Бонавентура, 46), Влахович (Куаме, 77).
Не пропустите: "Лацио проиграл дома "Удинезе". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Байер" и "Герта" не выявили победителя в матче Бундеслиги
-
Новый спортивный директор "Спартака" Попов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно
-
Федун высказался о назначении Попова в "Спартак"
-
"Милан" обыграл "Фиорентину" и упрочил лидерство в Серии А
-
Дубль Кавани принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Саутгемптоном"
-
"Монако" Головина разгромил "Ним" и ворвался в топ-3 Лиги 1
-
Месси посвятил Марадоне гол в ворота "Осасуны"
-
"Рубин" обыграл ЦСКА в матче РПЛ
-
Врача Марадоны обвинили в смерти Диего: подробности скандала
-
"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Примеры
-
"Барселона" красиво почтила память Диего Марадоны
-
Рональд Куман провел свой 700-й матч в качестве тренера
-
"Лацио проиграл дома "Удинезе"
-
Президент "Урала" высказался о победном матче с "Сочи"
-
Жамалетдинов заявил, что "Уфа" провела один из лучших матчей в сезоне
-
"Уфа" забила четыре безответных гола "Тамбову"
-
Соболев высказался о конфликте между Федуном и Черчесовым из-за его травмы
-
Директор "Сочи" Рубашко высказался о поражении от "Урала"
-
Черчесов заявил, что не жалеет о невызове Дзюбы
-
Форвард "Спартака" Понсе почтил память Диего Марадоны
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17