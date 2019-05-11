"Милан" обыграл "Фиорентину" в гостевом матче 36-го тура Серии А (видео гола)

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"Милан" обыграл "Фиорентину" в гостевом матче 36-го тура Серии А (видео гола)

"Милан" обыграл "Фиорентину" в матче 36-го тура Серии А. 

Единственный гол забил полузащитник гостей Хакан Чалханоглу.

"Фиорентина" - "Милан" - 0:1. 

Гол: Чалханоглу, 35 - 0:1

"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Витор Уго, Лорини (Жерсон, 69), Бираги, Фернандеш (Влахович, 74), Дабо (Нергор, 84), Миральяс, Бенасси, Кьеза, Муриэль.

"Милан": Доннарумма, Родригес, Романьоли, Абате, Мусаккьо, Бакайоко, Кессиэ, Борини (Лаксальт, 88), Чалханоглу, Сусо (Кастильехо, 81), Пионтек (Кутроне, 74).

"Милан" с 62 баллами расположился на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Италии. "Фиорентина" с 40 очками занимает 13 позицию. 

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