"Милан" обыграл "Фрозиноне" и ворвался в зону Лиги Чемпионов (видео голов)

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"Милан" обыграл "Фрозиноне" и ворвался в зону Лиги Чемпионов (видео голов)

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Милан" обыграл "Фрозиноне" со счетом 2:0. Победу миланцам принесли голы Кшиштофа Пентека и Сусо.

Благодаря победе "Милан" вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А и в данный момент находится в зону Лиги Чемпионов. "Фрозиноне", уже вылетевший в низший дивизион, остался на 19-й позиции.

"Милан" – "Фрозиноне" - 2:0 (0:0)
Голы: Пентек, 57 - 1:0, Сусо, 66 - 2:0

"Милан": Доннарумма, Абате (Конти, 84), Романьоли, Мусаккьо, Родригес, Кессиэ, Бакайоко (Кутроне, 51), Сусо, Чалханоглу, Борини, Пентек (Кастильехо, 81).

Не пропустите: "Милан" может договориться с УЕФА и отказаться от участия в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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