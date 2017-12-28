"Милан" обыграл "Интер" и вышел в полуфинал Кубка Италии

"Милан" в решающем матче для тренера Дженнаро Гаттузо встретился с "Интером" в рамках 1/4 финала Кубка Италии. После череды поражений тренерское кресло под Гаттузо зашаталось, поэтому ему было очень важно выйти в полуфинал. "Интер" также в последних играх не впечатляет, команда проиграла две игры подряд в чемпионате, поэтому ей также было необходимо реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Матч начался в неспешном темпе, команды вели борьбу за инициативу в центре поля с переменным успехом, опасных моментов они не создавали, да и ударов фактически не было, а если попытки возникали, то они тут же блокировались защитниками.

В середине тайма обозначилось преимущество "Интера" во владении мячом, однако это номинальным гостям ничего не дало, они все же сумели забить гол после стандарта, но арбитр его отменил после видео повтора, посчитав, что Перишич, отправивший мяч в сетку с острейшего угла, находился в офсайде. "Милан" на это ответил ударом Сусо – Ханданович продемонстрировал реакцию и свою команду спас. После небольшого всплеска команды успокоились, и до перерыва на поле ничего интересного не происходило. Снова мячом больше владел "Интер", но гости по воротам не били, в свою очередь, игрок "Милана" Билья перед самым перерывом пробил выше ворот после подачи углового.

Достаточно академично стартовала и вторая половина игры, лишь к 60 минуте команды оживились, обменявшись прекрасными моментами: сначала Икарди скинул мяч на линию вратарской, а Мариу в упор расстреливал ворота, но попал прямо во вратаря, следом ошибся Ханданович, который отбил мяч прямо на Бонавентуру, однако Джакомо не попал в пустые ворота.

Затем снова последовало некоторое затишье, оба тренера пытались расшевелить игру заменами, но результат остался неизменным. Игра плавно скатывалась нулевой ничьей и дополнительному времени, хотя в концовке у команд все же были моменты, чтобы закончить игру за 90 минут: Сусо пробил по воротам и после попадания в спину Шкриньяра мяч полетел в перекладину. Следом Перишич вывалился под углом на ворота, но пробить точно ему помешал защитник. Вторая попытка Перишича была более удачной, Доннарумма мяч отбил, а на добивание не успел Кандрева.

В дополнительное время удача улыбнулась "Милану". Сусо накрутил на фланге Нагатомо, выполнил пас в центр штрафной, там провалились защитники "Интера", Кутроне выскочил на ворота и без особых проблем отправил мяч в сетку. Этот гол вывел "Милан" в полуфинал Кубка Италии. Следующий соперник - "Лацио".

"Милан" – "Интер" 1:0

Гол: Кутроне, 104 – 1:0.

"Милан": А. Доннарумма, Абате (Калабрия, 53), Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура, Локателли (Чалханоглу, 73), Сусо, Калинич (Кутроне, 76).

"Интер": Ханданович, Нагатомо, Шкриньяр, Раноккья, Канселу, Гальярдини (Брозович, 75), Весино, Кандрева (Эдер, 101), Мариу (Валеро, 67), Перишич, Икарди.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Гол Стерлинга позволил "Манчестер Сити" одержать 18-ю кряду победу в Премьер-лиге | http://soccernews.ru