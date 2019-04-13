"Милан" обыграл "Лацио" в матче 32-го тура Серии А (видео гола)

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"Милан" обыграл "Лацио" в матче 32-го тура Серии А (видео гола)

"Милан" обыграл "Лацио" в матче 32-го тура Серии А.

Победный гол в этой встрече забил Франк Кессье.

"Милан" - "Лацио" - 1:0 (0:0)

Гол: Кессье, 79 (с пенальти)

"Милан": Рейна, Музаккьо, Родригес, Романьоли (Сапата, 68), Калабрия (Лаксальт, 67), Бакайоко, Кессье, Борини, Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 84).

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш (Пароло, 81), Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Дурмиси, 74), Луис Альберто, Ромулу, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 48).

"Милан" с 55 очками расположился на 4 месте в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 49 очками на восьмой строчке.

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