"Милан" обыграл "Наполи" благодаря дублю Пентека
"Милан" переиграл "Наполи" в матче 1/4 финала Кубка Италии.
Дебютным голом отметился нападающий Кшиштоф Пёнтек, который перешел из "Дженоа" в это трансферное окно. Спустя 17 минут игрок удвоил преимущество "Милана". До конца встречи счёт так и не изменился.
"Милан" - "Наполи" - 2:0.
Голы: Пентек, 10 - 1:0, Пентек, 27 - 2:0.
"Милан" - Доннарумма, Романьоли, Мусаккьо, Абате, Лаксальт, Лукас Пакета(Родригес, 85), Бакайоко, Кастильехо, Кессиэ, Борини (Чалханоглу, 60), Пентек (Кутроне, 79).
"Наполи" - Мерет, Максимович, Гулям, Малькюи (Кальехон, 85), Кулибали, Аллан (Уна, 46), Диавара (Мертенс, 58), Фабиан Руис, Зелиньски, Инсинье, Милик.
Обыграв "Наполи", "Милан" стал первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Ювентус
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|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8