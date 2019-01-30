"Милан" обыграл "Наполи" благодаря дублю Пентека

Теги наполимиланкшиштоф пентек

"Милан" обыграл "Наполи" благодаря дублю Пентека"Милан" переиграл "Наполи" в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Дебютным голом отметился нападающий Кшиштоф Пёнтек, который перешел из "Дженоа"  в это трансферное окно. Спустя 17 минут игрок удвоил преимущество "Милана".  До конца встречи счёт так и не изменился.

"Милан" - "Наполи" - 2:0.

Голы: Пентек, 10 - 1:0,  Пентек, 27 - 2:0.

"Милан" - Доннарумма, Романьоли, Мусаккьо, Абате, Лаксальт, Лукас Пакета(Родригес, 85), Бакайоко, Кастильехо, Кессиэ, Борини (Чалханоглу, 60), Пентек (Кутроне, 79).

 "Наполи" - Мерет, Максимович, Гулям, Малькюи (Кальехон, 85), Кулибали, Аллан (Уна, 46), Диавара (Мертенс, 58), Фабиан Руис, Зелиньски, Инсинье, Милик.

Обыграв "Наполи", "Милан" стал первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Италии. 

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