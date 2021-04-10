"Милан" обыграл "Парму" и сократил отставание от "Интера"
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Парму" со счетом 3:1. Победу миланскому клубу принесли голы Анте Ребича, Франка Кессье и Рафаэла Леау. В составе гостей отличился Риккардо Гальоло.
"Милан" остался на втором месте в турнирной таблице Серии А, но сократил отставание от лидирующего "Интера" до восьми очков.
"Парма" – "Милан" - 1:3 (0:2)
Голы: Ребич, 8 - 0:1, Кессье, 44 - 0:2, Гальоло, 66 - 1:2, Леау, 90+4 - 1:3
"Парма": Сепе, Конти, Бани, Пеццелла (Бюси, 74), Гальоло, Куцка, Эрнани (Грасси, 61), Жервиньо (Корнелиус, 46), Куртич, Ман, Пелле.
"Милан": Доннарумма, Тео, Томори, Калулу, Кьер, Чалханоглу, Салемакерс (Диогу Далот, 72), Кессиэ, Беннасер (Мейте, 72), Ребич, Ибрагимович.
Удаление: Ибрагимович (60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17