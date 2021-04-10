"Милан" обыграл "Парму" и сократил отставание от "Интера"

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Парму" со счетом 3:1. Победу миланскому клубу принесли голы Анте Ребича, Франка Кессье и Рафаэла Леау. В составе гостей отличился Риккардо Гальоло.

"Милан" остался на втором месте в турнирной таблице Серии А, но сократил отставание от лидирующего "Интера" до восьми очков.

"Парма" – "Милан" - 1:3 (0:2)

Голы: Ребич, 8 - 0:1, Кессье, 44 - 0:2, Гальоло, 66 - 1:2, Леау, 90+4 - 1:3

"Парма": Сепе, Конти, Бани, Пеццелла (Бюси, 74), Гальоло, Куцка, Эрнани (Грасси, 61), Жервиньо (Корнелиус, 46), Куртич, Ман, Пелле.

"Милан": Доннарумма, Тео, Томори, Калулу, Кьер, Чалханоглу, Салемакерс (Диогу Далот, 72), Кессиэ, Беннасер (Мейте, 72), Ребич, Ибрагимович.

Удаление: Ибрагимович (60).

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