"Милан" обыграл "Рому" Моуринью

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"Милан" обыграл "Рому" Моуринью

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Рому", которую тренирует Жозе Моуринью, со счетом 2:1.

Победу миланцам принесли голы Златана Ибрагимовича и Франка Кессье. В составе римлян отличился Стефан Эль-Шаарави.

"Милан", набрав 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 19 очками осталась на четвертой позиции.

"Рома" – "Милан" - 0:2 (0:1)
Голы: Ибрагимович, 25 - 0:1, Кессье, 57 (с пенальти) - 0:2

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Шомуродов, 80), Манчини, Рожер, Винья (Карлес Перес, 68), Мхитарян (Афена-Гьян, 46), Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Эль-Шаарави, 63).

"Милан": Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 77), Кессиэ, Беннасер (Романьоли, 76), Салемакерс (Балло-Туре, 68), Ибрагимович (Жиру, 57), Рафаэл Леау (Тонали, 76).

Удаление: Эрнандес (66).

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