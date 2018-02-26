"Милан" обыграл "Рому" на "Олимпико"

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"Милан" обыграл "Рому" на "Олимпико"

В Риме в центральном матче 26 тура Серии А сошлись "Рома" и "Милан". Обе команды ведут борьбу за еврокубки, "волки" – за Лигу чемпионов, а команда Дженнаро Гаттузо  - за Лигу Европы, но при удачном стечении обстоятельств красно-черные могут зацепиться и за главный клубный турнир Европы. Первым шагом должна была стать победа в Риме, чтобы сократить отставание от "Ромы" до шести очков.

Начало матча осталось за футболистами "Ромы", хозяева поля чаще атаковали, но никаких угроз воротам Доннарумму создать не смогли. "Милан" в первом тайме вообще был незаметен, казалось, что игроки атаки красно-черных остались в раздевалке. Гости за весь тайм нанесли лишь один неточный удар.

"Рома" беспокоила Доннарумму несколько раз, но вратарь "Милана" справлялся. Особенно стоит выделить сейв после удара в упор от Шика. В том моменте был офсайд, но вратарь все равно очень хорошо себя проявил. Несколько ударов с дальней дистанции наносил Пеллегрини, но всякий раз отправлял мяч мимо. Перотти пробивал прямо во вратаря.

Преимущество "Ромы" было очевидным, однако в начале второго тайма "Милан" неожиданно забил. Сусо навесил с фланга в центр, Кутроне опередил застоявшегося Маноласа и вколотил мяч в сетку. "Рома" на это ответила выстрелом в угол от Шика, но Доннарумма в прыжке достал мяч. У "Милана" была своя дальнобойная артиллерия – Кесси мощно пробил под перекладину, однако и Аллиссон не сплоховал.

"Роме" необходимо было спасать игру, на поле вышел ударный форвард Джеко, но босниец в этом матче ничем примечательным так и не отметился, "Милан" же сумел забить и второй гол в ворота "волков". Сначала хороший момент имел Чахланоглу, который из убойной позиции пробивал в створ, Алиссон отбил мяч перед собой, а Романьоли не успели на добивание. Однако уже через несколько минут не выручил даже бразильский вратарь. Бруно Перес ошибся при создании офсайда, Калабрия вышел один на один и поставил точку в этом матче.

"Рома" после четырех побед подряд проигрывает, а "Милан" продолжает восхождение наверх.

"Рома" – "Милан" 0:2

Голы: Кутроне, 48 – 0:1; Калабрия, 72 – 0:2

"Рома": Алиссон, Перес, Манолас, Фацио, Коларов, Пеллегрини (Жерсон, 80), Стротман, Ундер (Дефрель, 73), Перотти, Наинголлан (Джеко, 63), Шик.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура (Монтоливо, 90), Сусо (Борини, 82), Чалханоглу, Кутроне (Калинич, 67).

Вячеслав Горбачев

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