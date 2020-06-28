"Милан" обыграл "Рому" в Серии А
"Милан" уверенно обыграл "Рому" в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Форвард Анте Ребич забил один из голов миланцев. Отметим, что футболист в этом сезоне забил почти половину голов "Милана" в Серии А.
"Милан" - "Рома" - 2:0 (0:0)
Голы: Ребич, 76 - 1:0, Хакан Чалханоглу, 89 (с пенальти) - 2:0.
"Милан": Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Бонавентура (Лукас Пакета, 54), Беннасер, Кессье, Ребич (Леан, 78), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 54).
"Рома": Миранте, Смоллинг, Спинаццола, Дзаппакоста, Манчини, Мхитарян (Перотти, 69), Кристанте (Пасторе, 81), Верету, Пеллегрини (Диавара, 81), Джеко (Калинич, 70), Клайверт (Перес, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17