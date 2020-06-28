"Милан" обыграл "Рому" в Серии А

"Милан" уверенно обыграл "Рому" в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Форвард Анте Ребич забил один из голов миланцев. Отметим, что футболист в этом сезоне забил почти половину голов "Милана" в Серии А.

"Милан" - "Рома" - 2:0 (0:0)

Голы: Ребич, 76 - 1:0, Хакан Чалханоглу, 89 (с пенальти) - 2:0.

"Милан": Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Бонавентура (Лукас Пакета, 54), Беннасер, Кессье, Ребич (Леан, 78), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 54).

"Рома": Миранте, Смоллинг, Спинаццола, Дзаппакоста, Манчини, Мхитарян (Перотти, 69), Кристанте (Пасторе, 81), Верету, Пеллегрини (Диавара, 81), Джеко (Калинич, 70), Клайверт (Перес, 58).

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