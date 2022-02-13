"Милан" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А

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"Милан" обыграл "Сампдорию" в матче Серии АФото: инстаграм "Милана"\Автор неизвестен

"Милан" обыграл "Сампдорию" в матче 24-го тура Серии А.

"Милан" - "Сампдория" - 1:0

Голы: Леау, 8 - 1:0.

"Милан" - Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Флоренци, Беннасер (Крунич, 75), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 57), Браим Диас (Кессиэ, 57), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 57).

"Сампдория" - Фальконе, Конти (Роналду Виейра, 53), Берешиньски, Колли, Маньяни, Мурру (Ауджелло, 53), Торсбю (Экдаль, 53), Ринкон (Куальярелла, 73), Кандрева (Сабири, 85), Сенси, Капуто.

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