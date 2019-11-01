"Милан" обыграл СПАЛ в матче Серии А

В 10-м туре чемпионата Италии "Милан" победил СПАЛ со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил испанский полузащитник Сусо.

Благодаря победе "Милан" вышел на 10-е место в турнирной таблице Серии А. СПАЛ остался на 19-й позиции.

"Милан" – СПАЛ - 1:0 (0:0)

Гол: Сусо, 63 - 1:0

"Милан": Доннарумма, Лео Дуарте, Тео, Романьоли, Мусаккьо (Калабрия, 46), Кессиэ, Беннасер, Кастильехо (Сусо, 57), Лукас Пакета, Чалханоглу, Пентек.

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