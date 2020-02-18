"Милан" обыграл "Торино" и приблизился к зоне еврокубков

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Милан" победил "Торино" со счетом 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил Анте Ребич.

Благодаря победе "Милан" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А. Таким образом, "россонери" отстают от зоны Лиги Европы только по разнице мячей. "Торино" остался на 14-й позиции.

"Милан" – "Торино" - 1:0 (1:0)

Гол: Ребич, 25 - 1:0

"Милан": Доннарумма, Кьер (Габбия, 44), Тео, Романьоли, Калабрия, Беннасер, Кессиэ, Кастильехо, Лукас Пакета (Бонавентура, 69), Ибрагимович, Ребич.

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