"Милан" обыграл "Торино" и приблизился к зоне еврокубков
В матче 24-го тура чемпионата Италии "Милан" победил "Торино" со счетом 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил Анте Ребич.
Благодаря победе "Милан" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А. Таким образом, "россонери" отстают от зоны Лиги Европы только по разнице мячей. "Торино" остался на 14-й позиции.
"Милан" – "Торино" - 1:0 (1:0)
Гол: Ребич, 25 - 1:0
"Милан": Доннарумма, Кьер (Габбия, 44), Тео, Романьоли, Калабрия, Беннасер, Кессиэ, Кастильехо, Лукас Пакета (Бонавентура, 69), Ибрагимович, Ребич.
Не пропустите: "Милан" нашёл замену для Доннаруммы. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ
-
Мануэл Фернандеш отсудил 12 миллионов у "Локомотива"
-
Смолов забил на "Бернабеу", "Лацио" сказал "да" чемпионству, а Холанд опять на коне: рассказываем, что там у европейцев!
-
В ПСЖ разочарованы покупкой Неймара
-
Ребров рассказал подробности перехода Дзюбы из "Спартака" в "Зенит"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 февраля
-
Арбитр отменил два гола "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" повторил достижение 1965 года
-
"Приехали на стрелку". Дзюба поделился фотографией со Слуцким
-
2
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ
-
"Милан" обыграл "Торино" и приблизился к зоне еврокубков
-
Форвард "Газиантепспора" не забил два пенальти за пять минут в чемпионате Турции
-
Смолов прокомментировал свой дебютный гол в составе "Сельты"
-
Девушка Роналду похвасталась украшениями на одной руке стоимостью не менее миллиона евро
-
"Челси" нацелился на одного из лидеров "Лацио"
-
Кокорин прокомментировал свой дебют за "Сочи"
-
Мануэл Фернандеш отсудил 12 миллионов у "Локомотива"
-
Клопп оценил шансы Александер-Арнольда выиграть "Золотой мяч"
-
Владелец "Сочи" оценил дебют Кокорина
-
Роналду показал, как он восстанавливается после матчей и тренировок
-
2
Месси разделил с чемпионом "Формулы-1" приз лучшему спортсмену года
-
1
"Люди становятся злее". Вратарь "Спартака" пожаловался на обстановку в России
-
Чорлука включил Гильерме и Бэйла в свою команду мечты
-
"Ливерпуль" объявил заявку на матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
1
Венгер высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Милан
|24
|35
|9
|Наполи
|24
|33
|10
|Болонья
|24
|33
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|24
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15