"Милан" обыграл "Торино" в Серии А

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"Милан" обыграл "Торино" в Серии АФото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

"Милан" минимально обыграл "Торино" в матче 10-го тура Серии А.

"Милан" - "Торино" - 1:0

Гол: Жиру, 14 - 1:0.

"Милан" - Тэтэрушану, Калабрия, Романьоли (Кьер, 46), Томори, Калулу (Эрнандес, 46), Крунич (Беннасер, 66), Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 65), Жиру (Ибрагимович, 87), Рафаэл Леау.

"Торино" - Милинкович-Савич, Синго (Войвода, 75), Джиджи, Буонджорно (Родригес, 46), Бремер, Айна (Дзадза, 80), Линетти (Прат, 54), Брекало, Лукич, Побега, Белотти (Санабрия, 54).

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