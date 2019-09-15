"Милан" обыграл "Верону" благодаря голу Пентека

В матче 3-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде обыграл "Верону" со счетом 1:0. Победу "россонери" принес гол Кшиштофа Пентека, который реализовал пенальти. Стоит отметить, что "Верона" полтора тайма играла в меньшинстве из-за удаления Стемпиньски.

Благодаря победе "Милан" поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 4-м туре миланцы в дерби встретятся с лидером турнира "Интером". Матч состоится 21 сентября.

"Верона" – "Милан" - 0:1 (0:0)

Гол: Пентек, 68 (с пенальти) - 0:1

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Мусаккьо, Калабрия, Родригес, Чалханоглу, Кессиэ, Лукас Пакета (Ребич, 46), Биглия, Сусо, Пентек.

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