"Милан" обыгрывает "Аталанту" в центральном матче 24 тура Серии "А" и закрепляется в зоне Лиги Чемпионов

В центральном матче 24 тура итальянской Серии "А" на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия" в Бергамо встречались "Аталанта" и "Милан". Обе команды принимают активное участие в гонке за зону Лиги Чемпионов, где, по состоянию на начало 24 тура, четвертое и седьмое место разделяет всего 1 балл. В первую очередь интерес к матчу вызывал прогресс "Аталанты": команда добыла 6 побед в 8 последних встречах и является самой результативной команды Серии "А", опережая даже "Ювентус" с его 49 голами. Интересно то, что на матч с "Миланом" в составе "королевы провинциалов" не вышло ни одного итальянца.

Несмотря на ожидаемую активность у ворот обеих команд, первый момент в матче был создан лишь на 13 минуте. После навеса с правого фланга центральный полузащитник "Милана" Франк Кесье подключился к атаке, отклеился от защитников, и головой пробивал в район ближнего угла – вратарь не реагировал на игровой снаряд, однако "ядро" пролетело на несколько десятков сантиметров дальше положенной цели. Второй голевой момент – и первый для "Аталанты" – пришел аж на 33 минуте и сразу же закончился взятием ворот. Йосип Иличич ворвался в штрафную площадь по правому краю, в прекрасном стиле разобрался с Рикардо Родригесом и исполнил прострел на 11-метровую отметку, где находился Фройлер. Швейцарец первым касанием пробил в дальний угол ворот Доннаруммы и установил новый счет в матче – 1:0.

На перерыв "Аталанта" не смогла уйти с перевесом в счете. На 45 минуте Рикардо Родригес решил реабилитироваться за момент, когда за несколько секунд до гола "Аталанты" он довольно легко повелся на финты Иличича, и исполнил просто шедевральную подачу в чужую штрафную с левого фланга. На пас откликнулся забивающий почти в каждом матче Пёнтек, который несуразным движением, похожим на удар ножницами, только без падения, переправил игровой снаряд в дальний угол ворот – 1:1.

После перерыва игра шла в том же неспешном, но при этом динамическом русле, когда нельзя было выделить явного фаворита. Все изменила 55 минута, когда "Милану" удалась фантастическая атака. После подачи Родригеса с левого фланга защитники "Аталанты" неудачно выбили мяч со своей штрафной: первым на подборе оказался Чалханоглу и мощным ударом из-за пределов штрафной положил игровой снаряд точно в дальний нижний угол – 1:2. Этот гол стал первым для турка в нынешнем сезоне. А через 6 минут Чалханоглу еще и голевой пас оформил. После подачи с углового в исполнении левого вингера Кшиштоф Пёнтек, опекаемый Дуваном Сапатой, прорвался на ближнюю штангу, опередил вратаря, который хотел выбить мяч кулаками, и головой отправил игровой снаряд точно в сетку – 1:3, "красно-черные" оформили хорошую заявку на победу.

После двух пропущенных голов "Аталанта" имела несколько интересных моментов, чтобы как минимум сократить отставание в счете, но "Милану" постоянно везло в плане того, что все удары "королевы провинциалов" с опасных позиций получались совершенно неопасными и летели в руки Доннарумме. Жарче всего у ворот "красно-черных" было на 81 минуте, когда после скидки головой от партнеров Деян Кулушевски первым касанием с лета пробивал по воротам, но мяч, по традиции, пошел именно в ту точку, где стоял голкипер. В итоге, "Аталанта" упустила шанс подняться на 4 место в таблице и прервала свою феноменальную серию из 8 матчей без поражений. Что касается "Милана", то подопечные Гаттузо набрали 42 балла и как минимум до завтра подобрались к своим коллегам и соседям из "Интера" на расстояние 1 очка.

"Аталанта" – "Милан" – 1:3

Голы: Фройлер, 33 – 1:0; Пёнтек, 45+1 – 1:1; Чалханоглу, 55 – 1:2; Пёнтек, 61 – 1:3

"Аталанта": Бериша – Толой, Джимсити, Паломино – Хатебур (Госенс, 65), Фройлер, Де Рон, Кастань – Иличич, Гомес (Кулушевски, 59) – Сапата (Муса, 78).

"Милан": Доннарумма – Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Родригес – Пакета (Лаксальт, 87), Бакайоко, Кесье – Сусо (Кастильехо, 77), Чалханоглу, Пёнтек (Кутроне, 68).