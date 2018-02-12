"Милан" обзавёлся новым техническим спонсором

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"Милан" обзавёлся новым техническим спонсором

"Милан" на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости с компанией "Puma" по поводу долгосрочного сотрудничества.

Немецкий производитель спортивной экипировки стал новым техническим спонсором "россонери". Соглашение начнёт действовать с 1 июля 2018 года.

Стоит отметить, что предыдущим техническим спонсором "Милана" была компания "Adidas". 

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