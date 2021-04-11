"Милан" обжалует удаление Ибрагимовича в матче с "Пармой". В клубе считают, что арбитру послышалось другое слово
Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича
"Милан" собирается обжаловать удаление форварда Златана Ибрагимовича в игре с "Пармой" (3:1).
39-летний швед был удален на 60-й минуте за разговоры с судьей. Однако в "россонери" считают, что произошла ошибка.
По сведениям Sky Sport Italia, Ибрагимович сказал: "А, вам все равно, что я говорю? Это кажется странным". Возможно, арбитру послышалось вместо "strano" ("странно") другое слова - "bastardo" ("ублюдок").
Отмечается, что были проанализированы только слова Ибрагимовича, зафиксированные микрофонами. Кроме того, пока неизвестно, как арбитр описал случившееся в протоколе.
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