"Милан" одержал 3-ю победу подряд в Серии А и возглавил лидера
В матче 3-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле разгромил "Специю" со счетом 3:0. Победу миланцам принесли дубль Рафаэла Леау, а также гол Тео Эрнандеса.
Благодаря победе "Милан" догнал "Аталанту", которая лидирует в турнирной таблице Серии А. "Специя" опустилась на 15-ю позицию.
"Милан" Милан – "Специя" Специя - 3:0 (0:0)
Голы: Леау, 57 - 1:0, Эрнандес, 76 - 2:0, Леау, 78 - 3:0
"Милан": Доннарумма, Тео, Кьер, Калабрия, Габбия, Тонали (Кессиэ, 58), Салемакерс, Крунич (Беннасер, 58), Браим Диас (Хеуге, 71), Коломбо (Чалханоглу, 46), Рафаэл Леау.
Не пропустите: "Милан" поздравил Ибрагимовича с 39-летием. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Милан" одержал 3-ю победу подряд в Серии А и возглавил лидера
-
Покер Левандовски принес "Баварии" победу над "Гертой"
-
Валерий Карпин рассказал, за что его удалили после завершения матча "Сочи" - "Ростов"
-
Московское "Динамо" может возглавить немецкий тренер
-
"Тоттенхэм" уничтожил "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"
-
"Ренн" упустил победу над "Реймсом", но сумел возглавить Лигу 1
-
"Бавария" подписала испанского хавбека
-
"Милан" объявил о переходе защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Валерий Карпин был удален после завершения матча "Сочи" - "Ростов"
-
"Шахтер" и "Динамо" синхронно потеряли очки в чемпионате Украины
-
"Реал" одержал тяжелую победу над "Леванте" и вышел на 1-е место
-
АЗ упустил победу над "Спартой", выиграя с разницей в 4 мяча
-
Комличенко вызван в сборную России вместо Смолова
-
"Рубин" упустил победу над "Ахматом"
-
"Сочи" обыграл "Ростов" благодаря дублю Заболотного
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер защитника сборной Бразилии
-
"Интер" упустил победу над "Лацио"
-
"Монако" Головина потерпел второе поражение в сезоне в Лиге 1
-
"Арсенал" победил "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ
-
В "Химках" оценили дебют Глушакова и Мирзова в матче с "Локомотивом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17