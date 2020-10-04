"Милан" одержал 3-ю победу подряд в Серии А и возглавил лидера

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле разгромил "Специю" со счетом 3:0. Победу миланцам принесли дубль Рафаэла Леау, а также гол Тео Эрнандеса.

Благодаря победе "Милан" догнал "Аталанту", которая лидирует в турнирной таблице Серии А. "Специя" опустилась на 15-ю позицию.

"Милан" Милан – "Специя" Специя - 3:0 (0:0)

Голы: Леау, 57 - 1:0, Эрнандес, 76 - 2:0, Леау, 78 - 3:0

"Милан": Доннарумма, Тео, Кьер, Калабрия, Габбия, Тонали (Кессиэ, 58), Салемакерс, Крунич (Беннасер, 58), Браим Диас (Хеуге, 71), Коломбо (Чалханоглу, 46), Рафаэл Леау.

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