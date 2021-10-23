"Милан" одержал феерическую победу над "Болоньей"

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"Милан" одержал феерическую победу над "Болоньей"

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Болонью" со счетом 4:2.

Победу миланцам принесли голы Рафаэля Леау, Давиде Калабрии, Исмаэля Беннасера и Златана Ибрагимовича. За хозяев отличились Муса Барроу и Ибрагимович, который забил гол в свои ворота. Стоит отметить, что "Болонья" заканчивала матч вдевятером из-за удалений Адама Сумаоро и Роберто Сориано.

"Милан", набрав 25 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 12 очками осталась на восьмой позиции.

"Болонья" – "Милан" - 2:4 (0:2)
Голы: Рафаэл Леау, 16 - 0:1, Калабрия, 35 - 0:2, Ибрагимович, 49 (автогол) - 1:2, Барроу, 52 - 2:2, Беннасер, 84 - 2:3, Ибрагимович, 90 - 2:4

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель (Орсолини, 87), Сумаоро, Теате, Хики (Дейкс, 63), Сориано, Сванберг, Домингес (Схаутен, 63), Арнаутович (Сантандер, 83), Барроу (Бинкс, 63).

"Милан": Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 85), Крунич (Жиру, 60), Кастильехо (Салемакерс, 46), Беннасер, Тонали (Бакайоко, 46), Ибрагимович, Рафаэл Леау.

Удаления: Сумаоро (20), Сориано (58).

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