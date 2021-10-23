"Милан" одержал феерическую победу над "Болоньей"
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Болонью" со счетом 4:2.
Победу миланцам принесли голы Рафаэля Леау, Давиде Калабрии, Исмаэля Беннасера и Златана Ибрагимовича. За хозяев отличились Муса Барроу и Ибрагимович, который забил гол в свои ворота. Стоит отметить, что "Болонья" заканчивала матч вдевятером из-за удалений Адама Сумаоро и Роберто Сориано.
"Милан", набрав 25 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 12 очками осталась на восьмой позиции.
"Болонья" – "Милан" - 2:4 (0:2)
Голы: Рафаэл Леау, 16 - 0:1, Калабрия, 35 - 0:2, Ибрагимович, 49 (автогол) - 1:2, Барроу, 52 - 2:2, Беннасер, 84 - 2:3, Ибрагимович, 90 - 2:4
"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель (Орсолини, 87), Сумаоро, Теате, Хики (Дейкс, 63), Сориано, Сванберг, Домингес (Схаутен, 63), Арнаутович (Сантандер, 83), Барроу (Бинкс, 63).
"Милан": Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 85), Крунич (Жиру, 60), Кастильехо (Салемакерс, 46), Беннасер, Тонали (Бакайоко, 46), Ибрагимович, Рафаэл Леау.
Удаления: Сумаоро (20), Сориано (58).
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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