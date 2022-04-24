"Милан" одержал феерическую победу над "Лацио"
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Лацио" со счетом 2:1.
В начале встречи счет открыл Чиро Иммобиле, но в начале второй половины встречи равновесие восстановил Оливье Жиру. Победу миланцам в концовке матча принес Сандро Тонали.
"Милан", набрав 74 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 56 очками остался на шестой позиции.
"Лацио" – "Милан" - 1:2 (1:0)
Голы: Иммобиле, 4 - 1:0, Жиру, 50 - 1:1, Тонали, 90+2 - 1:2
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон (Луис Фелипе, 80), Раду (Марушич, 63), Лейва (Катальди, 60), Луис Альберто (Башич, 60), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 80), Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон.
"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Тонали, Жиру (Ребич, 68), Рафаэл Леау (Салемакерс, 86), Браим Диас (Ибрагимович, 68), Жуниор Мессиас (Крунич, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17