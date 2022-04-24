"Милан" одержал феерическую победу над "Лацио"

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Лацио" со счетом 2:1.

В начале встречи счет открыл Чиро Иммобиле, но в начале второй половины встречи равновесие восстановил Оливье Жиру. Победу миланцам в концовке матча принес Сандро Тонали.

"Милан", набрав 74 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 56 очками остался на шестой позиции.

"Лацио" – "Милан" - 1:2 (1:0)

Голы: Иммобиле, 4 - 1:0, Жиру, 50 - 1:1, Тонали, 90+2 - 1:2

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон (Луис Фелипе, 80), Раду (Марушич, 63), Лейва (Катальди, 60), Луис Альберто (Башич, 60), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 80), Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Тонали, Жиру (Ребич, 68), Рафаэл Леау (Салемакерс, 86), Браим Диас (Ибрагимович, 68), Жуниор Мессиас (Крунич, 71).

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