"Милан" одержал феерическую победу над "Лацио"

Теги миланлацио

"Милан" одержал феерическую победу над "Лацио"

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Лацио" со счетом 2:1.

В начале встречи счет открыл Чиро Иммобиле, но в начале второй половины встречи равновесие восстановил Оливье Жиру. Победу миланцам в концовке матча принес Сандро Тонали.

"Милан", набрав 74 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 56 очками остался на шестой позиции.

"Лацио" – "Милан" - 1:2 (1:0)
Голы: Иммобиле, 4 - 1:0, Жиру, 50 - 1:1, Тонали, 90+2 - 1:2

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон (Луис Фелипе, 80), Раду (Марушич, 63), Лейва (Катальди, 60), Луис Альберто (Башич, 60), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 80), Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Тонали, Жиру (Ребич, 68), Рафаэл Леау (Салемакерс, 86), Браим Диас (Ибрагимович, 68), Жуниор Мессиас (Крунич, 71).

Не пропустите: Почеттино близок к уходу из ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 24 апреля

Главные новости дня: 24 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов