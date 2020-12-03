"Милан" одержал феерическую победу над "Селтиком"

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"Милан" одержал феерическую победу над "Селтиком"

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Милан" на своем поле обыграл "Селтик" со счетом 4:2. Гости быстро повели в счете с разницей в два мяча, отличились Том Рогич и Одсонн Эдуар. Впрочем, итальянцы сначала отыгрались, а затем добились победы. Забивали у хозяев Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо, Йенс Хауге и Браим Диас.

Благодаря победе "Милан" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы, "Селтик" остался на последнем месте в группе Н.

"Милан" Италия – "Селтик" Шотландия - 4:2 (2:2)
Голы: Рогич, 7 - 0:1, Эдуар, 14 - 0:2, Чалханоглу, 24 - 1:2, Кастильехо, 26 - 2:2, Хеуге, 50 - 3:2, Браим Диас, 82 - 4:2

"Милан": Доннарумма, Габбия, Тео, Кьер (Романьоли, 11), Диогу Далот, Хеуге, Чалханоглу (Браим Диас, 61), Кастильехо, Крунич (Тонали, 46), Ребич (Коломбо, 83), Кессиэ (Беннасер, 61).

"Селтик": Баркас, Эльхамед, Айер, Лаксальт, Фримпонг, Рогич (Нтчам, 67), Битон, Браун (Соро, 78), Макгрегор, Кристи (Клималя, 86), Эдуар.

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