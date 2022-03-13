"Милан" одержал минимальную победу в Серии А
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Эмполи" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Пьер Калулу.
"Милан", набрав 63 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 32 очками остался на 13-й позиции.
"Милан" - "Эмполи" - 1:0 (1:0)
Гол: Калулу, 19 - 1:0
"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Флоренци, Тонали, Беннасер, Кессье (Диас, 72), Мессиас (Салемакерс, 72), Леау, Жиру.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17