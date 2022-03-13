"Милан" одержал минимальную победу в Серии А

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"Милан" одержал минимальную победу в Серии А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Эмполи" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Пьер Калулу.

"Милан", набрав 63 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 32 очками остался на 13-й позиции.

"Милан" - "Эмполи" - 1:0 (1:0)
Гол: Калулу, 19 - 1:0

"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Флоренци, Тонали, Беннасер, Кессье (Диас, 72), Мессиас (Салемакерс, 72), Леау, Жиру.

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