"Милан" одержал первую победу под руководством Гаттузо
В матче 16-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле переиграл "Болонью". Победу "россонери" принес дубль полузащитника Джакомо Бонавентуры. Единственный гол гостей на счету Симоне Верди. Благодаря этой победе "Милан" поднялся на седьмое место в Серии А. "Болонья" осталась на девятой позиции.
"Милан" - "Болонья" - 2:1 (1:1)
Голы: Бонавентура, 10 - 1:0, Верди, 23 - 1:1, Бонавентура, 76 - 2:1
"Милан": Доннарумма, Абате (Кутроне, 59), Родригес, Мусаккьо, Бонуччи, Кессиэ, Бонавентура, Борини (Калабрия, 83), Монтоливо, Сусо, Калинич (Андре Силва, 68).
"Болонья": Миранте, Масина (Петкович, 83), Гонсалес, Хеландер, Торосидис, Надь (Таидер, 64), Донса, Пульгар, Верди, Паласио (Оквонкво, 72), Дестро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|40
|2
|Наполи
|16
|39
|3
|Ювентус
|16
|38
|4
|Рома
|15
|35
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|15
|27
|7
|Милан
|16
|24
|8
|Фиорентина
|16
|22
|9
|Болонья
|16
|21
|10
|Кьево
|16
|21
|11
|Аталанта
|15
|20
|12
|Торино
|15
|20
|13
|Удинезе
|15
|18
|14
|Кальяри
|16
|17
|15
|Сассуоло
|16
|14
|16
|Дженоа
|15
|13
|17
|Кротоне
|16
|12
|18
|СПАЛ
|16
|11
|19
|Хеллас Верона
|16
|10
|20
|Беневенто
|16
|1