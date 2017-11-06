"Милан" одержал победу над "Сассуоло"

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Милан" добился победы над "Сассуоло" благодаря мячам Алессио Романьоли и Сусо. После этого матча "Милан" занимает седьмое место в Серии А, "Сассуоло" находится на 17-й позиции.

"Сассуоло" – "Милан" - 0:2 (0:1)

Голы: Романьоли, 39 - 0:1, Сусо, 67 - 0:2

"Сассуоло: Консильи, Каннаваро, Пелузо, Гаццола, Ачерби, Кассата (Матри, 55), Миссироли, Политано (Рожерио, 84), Маццителли, Рагуза (Пьерини, 70), Фальчинелли.

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Калабрия (Абате, 14), Сапата, Чалханоглу (Локателли, 64), Кессиэ, Борини (Антонелли, 82), Монтоливо, Сусо, Калинич.

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