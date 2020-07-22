"Милан" одолел "Сассуоло" и вышел на пятое место Серии А
В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Милан" одержал победу над "Сассуоло".
Благодаря победе "россонери" вышли на пятое место в турнирной таблице.
"Сассуоло" - "Милан" 1:2
Голы: Ибрагимович, 19 - 0:1, Капуто (пен), 42 - 1:1, Ибрагимович, 45 - 1:2
"Сассуоло": Консильи, Марлон, Пелузо, Мюльдюр (Кирьякопулос, 46), Рожерио, Бурабия, Гараслин (Бога, 46; Джуричич, 68), Локателли, Берарди, Капуто (Траоре, 89), Распадори (Маньянелли, 46).
"Милан": Доннарумма, Конти (Калабрия, 11), Тео (Лаксальт, 46), Кьер, Романьоли (Габбия, 32), Кессиэ, Салемакерс, Беннасер (Биглия, 79), Чалханоглу (Бонавентура, 79), Ибрагимович, Ребич.
Удаление: Бурабия (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17