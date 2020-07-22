"Милан" одолел "Сассуоло" и вышел на пятое место Серии А

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"Милан" одолел "Сассуоло" и вышел на пятое место Серии А

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Милан" одержал победу над "Сассуоло".

Благодаря победе "россонери" вышли на пятое место в турнирной таблице.

"Сассуоло" - "Милан" 1:2

Голы: Ибрагимович, 19 - 0:1, Капуто (пен), 42 - 1:1, Ибрагимович, 45 - 1:2

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Пелузо, Мюльдюр (Кирьякопулос, 46), Рожерио, Бурабия, Гараслин (Бога, 46; Джуричич, 68), Локателли, Берарди, Капуто (Траоре, 89), Распадори (Маньянелли, 46).

"Милан": Доннарумма, Конти (Калабрия, 11), Тео (Лаксальт, 46), Кьер, Романьоли (Габбия, 32), Кессиэ, Салемакерс, Беннасер (Биглия, 79), Чалханоглу (Бонавентура, 79), Ибрагимович, Ребич.

Удаление: Бурабия (45).

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