"Милан" опередил "Баварию" в гонке за французским талантом
"Милан" договорился о подписании правого защитника "Лиона" Пьера Калулу, утверждает L'Equipe.
По сведениям издания, 20-летний футболист принял предложение "россонери" после личной беседы с техническим директором клуба Паоло Мальдини.
На перспективного француза также претендовала "Бавария", но "Милан" опередил конкурента.
Калулу пока не дебютировал за первую команду "Лиона". Его контракт с "ткачами" подходит к концу, вследствие чего итальянцам игрок достанется бесплатно.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
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|18
|Падерборн
|30
|20