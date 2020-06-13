"Милан" опередил "Баварию" в гонке за французским талантом

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"Милан" опередил "Баварию" в гонке за французским талантом

"Милан" договорился о подписании правого защитника "Лиона" Пьера Калулу, утверждает L'Equipe.

По сведениям издания, 20-летний футболист принял предложение "россонери" после личной беседы с техническим директором клуба Паоло Мальдини.

На перспективного француза также претендовала "Бавария", но "Милан" опередил конкурента.

Калулу пока не дебютировал за первую команду "Лиона". Его контракт с "ткачами" подходит к концу, вследствие чего итальянцам игрок достанется бесплатно.

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