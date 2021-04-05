"Милан" опережает "Ювентус" в борьбе за хавбека "Рубина"

Фото сайт РПЛ

"Милан" лидирует в гонке за полузащитником "Рубина" Хвичей Кварацхелией, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, "россонери" находятся ближе к подписанию 20-летнего грузина, чем "Ювентус".

Ожидается, что в ближайшие дни агент футболиста Мамука Джугели прилетит в Италию на переговоры.

Ранее стало известно, что хавбек также интересен "Наполи" и "Баварии".

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 21 матч, забил 4 гола и забил 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Не пропустите: Гендиректор "Рубина" отреагировал на слухи об интересе итальянских клубов к Хвиче. | http://soccernews.ru