"Милан" оповестил "Наполи" о подписании Рейны
"Милан" оповестил "Наполи" о подписании вратаря Пепе Рейны по окончании текущего сезона, сообщает Sport Mediaset.
Стоит отметить, что такой шаг предусмотрен правилами ФИФА. "Россонери" договорились с испанским стражем ворот и сообщили неаполитанцам, что летом подпишут 35-летнего голкипера в качестве свободного агента.
Рейна заключит с "Миланом" контракт до 2021 года с зарплатой три миллиона евро за сезон.
Не пропустите: "Милан" сразится с "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бонуччи: "Нам не хватило опыта, это было заметно в первом тайме"
-
Иванович: "Главная цель ответного матча с "Лейпцигом" - не пропустить"
-
Манчини: "Кришито просто спас "Зенит", теперь для нас не все закончено"
-
Турнир прогнозов: анонс 40 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 39 тура
-
"Лацио" - "Динамо" Киев - 2:2 (обзор)
-
"Спортинг" – "Виктория Пльзень" - 2:0 (обзор)
-
"РБ Лейпциг" – "Зенит" – 2:1 (обзор)
-
"Марсель" – "Атлетик" - 3:1 (обзор)
-
"Зенит" уступает в Лейпциге, но сохраняет шансы на выход в следующий раунд
-
"Спортинг" победил "Викторию Пльзень", "Марсель" сильнее "Атлетика"
-
Мини-сенсация в Риме: киевское "Динамо" не проигрывает "Лацио"
-
За первые два месяца 2018 года Шюррле набрал уже столько же очков по системе "гол+пас", сколько за весь прошлый год
-
Венгер: "Арсенал" одержал важную победу после кошмарной недели"
-
Геркус: "Бились как могли, но это "Атлетико" - одна из лучших команд мира"
-
Гаттузо: "Милан" не играл как единая команда"
-
Романьоли: "Милан" пропустил от "Арсенала" два глупых гола"
-
Пейчинович: "Теперь "Локомотив" может полностью сконцентрироваться на чемпионате России"
-
Чорлука: "Если честно, то "Атлетико" лучше "Локомотива", это сильная команда"
-
"РБ Лейпциг" и "Зенит" не забили голов в первом тайме
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|27
|69
|2
|Ювентус
|26
|68
|3
|Рома
|27
|53
|4
|Лацио
|27
|52
|5
|Интер Милан
|26
|51
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|27
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кьево
|26
|25
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|СПАЛ
|27
|23
|18
|Кротоне
|26
|21
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10