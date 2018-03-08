"Милан" оповестил "Наполи" о подписании Рейны

"Милан" оповестил "Наполи" о подписании вратаря Пепе Рейны по окончании текущего сезона, сообщает Sport Mediaset.

Стоит отметить, что такой шаг предусмотрен правилами ФИФА. "Россонери" договорились с испанским стражем ворот и сообщили неаполитанцам, что летом подпишут 35-летнего голкипера в качестве свободного агента.

Рейна заключит с "Миланом" контракт до 2021 года с зарплатой три миллиона евро за сезон.

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