"Милан" опозорился в домашнем матче с "Лиллем" в Лиге Европы
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Милан" на своем поле проиграл "Лиллю" со счетом 0:3. Победу французскому клубу принес хет-трик Юсуфа Языджи.
Благодаря победе "Лилль" вышел на первое место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков. "Милан" с шестью очками опустился на вторую позицию.
"Милан" Италия – "Лилль" Франция - 0:3 (0:1)
Голы: Языджи, 21 (с пенальти) - 0:1, Языджи, 55 - 0:2, Языджи, 58 - 0:3
"Милан": Доннарумма, Романьоли, Тео, Кьер, Диогу Далот, Тонали (Беннасер, 61), Крунич (Чалханоглу, 46), Кастильехо (Рафаэл Леау, 46), Кессиэ, Браим Диас, Ибрагимович (Ребич, 62).
"Лилль": Меньян, Фонте, Челик, Ботман, Брадарич, Шека (Андре, 65), Языджи, Иконе (Лихаджи, 65), Саншеш, Бамба, Дэвид.
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