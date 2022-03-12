"Милан" определил четыре варианта усиления атаки, в списке - украинец Малиновский
Фото инстаграм Руслана Малиновского
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский входит в шорт-лист "Милана", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" хотят усилить атакующий потенциал ближайшим летом, и трансфер украинца является одним из вариантов.
Также клуб интересуется Доменико Берарди ("Сассуоло"), Недимом Байрами ("Эмполи") и Ноа Лангом ("Брюгге").
В текущем сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" 31 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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|Команда
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|Лацио
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17