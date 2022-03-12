"Милан" определил четыре варианта усиления атаки, в списке - украинец Малиновский

Фото инстаграм Руслана Малиновского

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский входит в шорт-лист "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" хотят усилить атакующий потенциал ближайшим летом, и трансфер украинца является одним из вариантов.

Также клуб интересуется Доменико Берарди ("Сассуоло"), Недимом Байрами ("Эмполи") и Ноа Лангом ("Брюгге").

В текущем сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" 31 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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