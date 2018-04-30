"Милан" определил четырех кандидатов на усиление своей атаки, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, в сферу интересов "россонери" вошли Альваро Мората ("Челси"), Луис Муриэль ("Севильи"), Эдин Джеко ("Рома") и Андреа Белотти ("Торино"). Соответственно покинуть "Сан Сиро" могут Андре Силва или Никола Калинич.

Напомним, вчера "Милан" обыграл "Болонью". | soccernews.ru