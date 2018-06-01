"Милан" определил четырёх кандидатов на усиление своей атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia, главной целью "россонери" считается форвард "Лацио" Чиро Иммобиле, резервными вариантами для клуба являются Гонсало Игуаин из "Ювентуса" и Тимо Вернер из "РБ Лейпциг".

Если же "Милан" не сможет решить проблемы с финансовым фэйр-плей, то внимание будет переключено на нападающего "Валенсии" Симоне Дзадзу.

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