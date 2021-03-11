"Милан" определил две трансферные цели для усиления атаки

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"Милан" определил две трансферные цели для усиления атаки

СМИ узнали, кто из нападающих входит в шорт-лист "Милана" на летнее трансферное окно.

По информации Calciomercato, "россонери" претендуют на Дониэлла Малена из ПСВ и Кайо Жорже из "Сантоса".

22-летний Мален в текущем сезоне провёл за ПСВ 37 игр, забил 22 мяча и сделал 8 результативных передач. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

19-летний Жорже в прошлом сезоне отличился 9 голами и 1 ассистом в 47 матчах в составе "Сантоса". Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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