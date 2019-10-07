"Милан" определил двух приоритетных кандидатов на замену Джампаоло

Руководство "Милана" продолжает работать над поиском нового главного тренера, который сменит на этом посту Марко Джампаоло.

По информации Football Italia, главными претендентами на должность наставника "россонери" считаются Лучано Спаллетти и Стефано Пиоли.

Также в шорт-лист клуба входят Клаудио Раньери, Дженнаро Гаттузо и Руди Гарсия.

По итогам семи туров "Милан" занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 9 очков.

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