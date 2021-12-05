"Милан" определил еще два варианта на замену травмированному Кьяеру

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"Милан" определил еще два варианта на замену травмированному Кьяеру

Фото: инстаграм Николы Миленковича/Автор неизвестен

"Милан" продолжает искать замену травмированному датскому защитнику Симону Кьеру и определил еще два варианта усиления в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, миланцы проявляют интерес к сербу Николе Миленковичу из "Фиорентины" и бразильскому защитнику "Лацио" Луису Фелипе. Впрочем, приобрести данных игроков будет непросто, так как клубы не планируют их отпускать.

В нынешнем сезоне 24-летний Миленкович провел за "Фиорентину" 14 матчей и забил один гол. На счету 24-летнего Фелипе 16 матчей без результативных действий.

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