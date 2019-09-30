"Милан" определил трёх кандидатов на замену Джампаоло

Стало известно, кого "Милан" попытается пригласить на пост главного тренера в случае увольнения Марко Джампаоло.

По информации Calciomercato, в шорт-лист "россонери" входят Массимилиано Аллегри, Лучано Спаллетти и Клаудио Раньери.

Сообщается, что руководство клуба отдаёт предпочтение Аллегри, однако 52-летний специалист требует высокую зарплату, что может стать камнем преткновения в переговорах.

Джампаоло возглавил "Милан" в июне этого года, заключив двухлетний контракт с опцией продления.

В первых шести турах Серии А "россонери" набрали только 6 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что команду могут доверить наставнику сборной Украины Андрею Шевченко.

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