"Милан" определил трёх кандидатов на замену Джампаоло
Стало известно, кого "Милан" попытается пригласить на пост главного тренера в случае увольнения Марко Джампаоло.
По информации Calciomercato, в шорт-лист "россонери" входят Массимилиано Аллегри, Лучано Спаллетти и Клаудио Раньери.
Сообщается, что руководство клуба отдаёт предпочтение Аллегри, однако 52-летний специалист требует высокую зарплату, что может стать камнем преткновения в переговорах.
Джампаоло возглавил "Милан" в июне этого года, заключив двухлетний контракт с опцией продления.
В первых шести турах Серии А "россонери" набрали только 6 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.
Ранее стало известно, что команду могут доверить наставнику сборной Украины Андрею Шевченко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|5
|9
|9
|Фиорентина
|6
|8
|10
|Болонья
|6
|8
|11
|Удинезе
|6
|7
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3