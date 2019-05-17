"Милан" определил три трансферные цели на лето

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"Милан" определил три трансферные цели на лето

Руководство "Милана" составило список целей на летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в шорт-лист "россонери" входят полузащитник "Сассуоло" Стефано Сенси, вингер "Ниццы" Аллан Сен-Максимен и форвард "Ювентуса" Риккардо Орсолини.

Впрочем, покупка этих футболистов пока не является утверждённым планом. Клуб может переключить внимание на других игроков в случае попадания в Лигу Чемпионов.

По итогам 36 туров "Милан" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от четвёртой строчки, дающей путёвку в ЛЧ, составляет три очка.

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